Calciomercato Juventus, colpo a zero a sorpresa | Beffa per i rivali

La Juventus monitora la situazione dei giocatori in scadenza e dal prossimo calciomercato potrebbe arrivare una nuova occasione per il colpo a zero

Una vittoria e un pareggio per questo inizio di campionato della Juventus, che ha disputato una gara in meno rispetto al normale a causa dei problemi legati al coronavirus incontrati nella sfida con il Napoli. Per mercoledì è attesa la decisione sulla sfida con i partenopei ma nel frattempo Andrea Pirlo è limare gli errori della squadra.

La prima prova contro la Sampdoria è andata nel migliore dei modi con un 3-0 secco condito anche da tante altre occasioni. Con la Roma invece sono evidenziate alcune lacune come quelle difensive, viste le troppe occasioni da gol concesse ai giallorossi.

Calciomercato Juventus, occasione a zero: Nkoulou può essere un obiettivo

Alcune difficoltà nel reparto arretrato potrebbero essere causato dal cambiamento improvviso che ha riportato dopo diversi anni la difesa a tre (solo in fase di possesso). Per questo dalle prossime sessioni di calciomercato potrebbero arrivare nuovi colpi difensivi adatti a questo stile di gioco.

Nel mirino di Fabio Paratici potrebbe esserci un nuovo colpo a zero dalla Serie A. Un obiettivo infatti potrebbe essere Nicolas Nkoulou, calciatore del Torino abituato a giocare nella difesa a tre. Le trattative di rinnovo con i granata sembrerebbero in alto mare e il suo contratto scade a giugno 2021.

Nkoulou sarebbe un ottimo colpo e, almeno sulla carta, potrebbe raccogliere l’eredità di capitan Chiellini, il quale pensa di ritirarsi dopo l’Europeo.



