Calciomercato Milan, addio Conti | Proposta in Serie A

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato e pensa anche alle cessioni. C’è la proposta: possibile addio in un club di Serie A

Il Milan è partito bene in questa stagione di Serie A, continuando sulla scia della scorsa annata e collezionando due vittorie su due in campionato e tre vittorie in Europa League che hanno permesso di accedere definitivamente alla competizione. Con Stefano Pioli i risultati sono positivi fin qui e l’obiettivo è quello di crescere sempre di più.

Il finale della scorsa annata è stato più che convincente e per questo con qualche ritocco effettuato alla rosa ora si spera di raggiungere risultati importanti. In primis c’è il ritorno in Champions League, che manca da ormai troppi anni e per questo il sogno dei rossoneri è quello di raggiungere le prime quattro posizioni.

Calciomercato Milan, possibile uscita in extremis: può partire Conti

Il Milan ha portato a casa già diversi colpi di calciomercato e ora potrebbe lavorare per le uscite. In particolare ora l’obiettivo potrebbe essere quello di liberarsi di giocatori in cui sono arrivati già diversi colpi.

Con l’acquisto di Diogo Jalot e la crescita costante di Davide Calabria, che sta disputando ottime gare, potrebbe partire Andrea Conti. Per lui potrebbe esserci una proposta verso la Roma, che va a caccia di esterni da schierare titolari.

Nelle ultime ore dunque si potrebbe trattare per una nuova cessione in Serie A, visto che un approdo di Conti accontenterebbe tutte le parti.

