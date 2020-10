Nuova offerta per l’Inter e per Eriksen: il calciomercato in uscita dei nerazzurri non si ferma

Continuano ad arrivare nuove offerte per Christian Eriksen, che sempre più lentamente continua a uscire dal progetto tecnico di Antonio Conte, soprattutto dopo l’arrivo di Arturo Vidal. Il centrocampista danese è richiesto all’estero, non solo in Premier League, dove ha giocato per quasi tutta la sua carriera, fino al gennaio scorso. Adesso le ultime indiscrezioni lo danno vicino anche alla Bundesliga.

Calciomercato Inter, nuova offerta per Eriksen

Ci sarebbe il Borussia Dortmund sulle tracce dell’ex Tottenham, con Lucien Favre che stima moltissimo Eriksen. La richiesta dell’Inter è tra i 40 e i 50 milioni, ma il Dortmund per adesso sarebbe disposto a versare nelle casse dell’Inter soltanto la metà della cifra, circa 20 milioni. A questi andrebbe aggiunta la contropartita tecnica di Guerreiro, terzino sinistro che potrebbe tornare utile ad Antonio Conte (che avrebbe già dato il via libera) anche dopo l’eventuale ufficialità di Darmian, oramai in dirittura d’arrivo. Il classe ’93 è da quattro anni al Borussia e potrebbe voler provare un’esperienza nuova in un campionato che non ha ancora mai vissuto dopo l’esperienza in Ligue 1 e, adesso, in Bundesliga.

