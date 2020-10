Calciomercato Juventus, via libera dalla Premier | L’offerta in extremis!

Oggetto di desiderio di numerosi club da diverso tempo. Arriva la conferma: il Leeds molla la presa. Via libera Juventus per l’argentino

L’interesse da parte dei neopromossi in Premier League sembrava concreto, ma adesso è lo stesso presidente del Leeds ad uscire allo scoperto. Ha infatti dichiarato, a proposito dell’esterno Rodrigo De Paul dell’Udinese: “Ci abbiamo pensato, ma credo che non lo prenderà nessuno”. Insomma, Andrea Radrizzani lo ha detto a chiare lettere: il suo club non prenderà l’argentino. Si riapre così un vecchio scenario per il classe 1994, quello che conduce ancora in Serie A ma in una big come la Juventus. I bianconeri sono infatti da tempo sulle orme del talentuoso numero 10 dei friulani ed avrebbero ora, con il ritiro del Leeds dalla concorrenza, il via libera per virare nuovamente su di lui.

Juventus, offerta in extremis per De Paul: i dettagli

E’ dunque possibile pensare ad un tentativo in extremis per portare un nuovo colpo al nuovo tecnico Andrea Pirlo. La dirigenza juventina potrebbe così proporre un’offerta sulla bse di un prestito con diritto di riscatto. Ma l’obiettivo di Paratici sarebbe i ogni caso quello di abbassare i 40 milioni richiesti dall’Udinese. Pertanto sul piatto potrebbero essere messe due contropartite tecniche, due giovani in prestito per abbassare la quota cash da destinare al club dei Pozzo. In definitiva, l’offerta potrebbe essere di 10 milioni di euro subito più i prestiti di Portanova e Peeters con riscatto fissato a 20 milioni.

Sarebbe sicuramente una proposta allettante per un club di medio-bassa classifica come l’Udinese, che avrà sicuramente però molto poco tempo per decidere cosa fare di De Paul: il mercato chiuderà nel giro di qualche giorno.

