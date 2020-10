Calciomercato Juventus, Correa per i bianconeri | Ipotesi di scambio!

Calciomercato Juventus, Correa nel mirino se salta Chiesa: scambio possibile con la Lazio, l’ipotesi last-minute

La Juventus resta al lavoro febbrilmente per un grande colpo in attacco, entro la scadenza di questa sessione. Federico Chiesta è l’obiettivo numero uno, ma trattare con la Fiorentina di Commisso rimane un’affare estremamente complicato. Ragion per cui, il DS Paratici si starebbe cautelando con altri profili, ipotesi last-minute che potrebbero dare una mano al nuovo ciclo tecnico targato Andrea Pirlo. Tra questi, ci sarebbe anche quello del Tucu Correa, pallino della dirigenza e del neo-tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, c’è Correa: l’ipotesi di scambio con la Lazio

Attenzione, dunque, ai possibili intrecci che potrebbero sconquassare il calciomercato italiano, nei suoi ultimi giorni di sessione. La Juventus avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per Correa, che valuta il cartellino del calciatore intorno ai 55 milioni di euro. Il presidente Lotito non avrebbe chiuso ad una possibile cessione, ma avrebbe chiesto ai bianconeri di inserire Demiral come contropartita tecnica, a margine di un conguaglio economico di 15 milioni di euro. Una richiesta che avrebbe raffreddato (e non poco) i desideri della Juventus, rimandando al mittente l’ipotesi di scambio e mollando temporaneamente la pista Correa.

Una brutta gatta da pelare per Paratici e la squadra mercato juventina: se dovesse saltare Chiesa, il rischio di restare senza un profilo alternativo potrebbe essere concreto.

