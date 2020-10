Calciomercato, intreccio Atletico-PSG-Juventus | Icardi può tornare in Italia

L’arrivo di Luis Suarez all’Atletico minaccia Diego Costa, che potrebbe pertanto partire e andare al PSG. Nuova opportunità Icardi per la Juventus

C’è tanto entusiasmo a Madrid, sponda Atletico, per l’innesto di Luis Suarez dal Barcellona. L’attaccante ha scritto pagine importanti per i balugrana e per la Liga, protagonista del triplete del 2015 e tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. L’uruguaiano sarà chiaramente il protagonista indiscusso dei ‘colchoneros’ per la nuova stagione appena iniziata. Questo rappresenta però una minaccia per un calciatore di rilievo come Diego Costa, che certamente non vorrà essere oscurato dal nuovo compagno di squadra, destinato a prendersi le luci dei riflettori. Di fronte alla prospettiva di fare da riserva del trentatreenne proveniente dal Barça, lo spagnolo, che vuole disputare i prossimi europei da titolare, potrebbe anche lasciare il club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cash e scambio con Leao | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, difensore per Pirlo | Tentativo in Serie A!

Diego Costa al PSG: Icardi chiama la Juve. L’ipotesi

Tra le opzioni più convincenti, secondo Don Balon, ci sarebbe il Paris Saint Germain. Con il club della capitale francese avrebbe un posto da titolare assicurato. L’allenatore Thomas Tuchel, infatti, non gradisce particolarmente Mauro Icardi e sarebbe pronto a rimpiazzarlo. Si apre così uno scenario interessante per la Juventus. L’argentino ex Inter, a sua volta schiacciato dall’ingombrante presenza dello spagnolo in caso di arrivo al PSG, potrebbe bussare ai bianconeri, che lo hanno rincorso a lungo, per fare ritorno in Italia magari già a gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non corre buon sangue, del resto, con il tecnico Tuchel e Icardi potrebbe essere già stufo della sua avventura in quel di Parigi. La Serie A, campionato che conosce bene, potrebbe rappresentare per lui ancora un terreno fertile e la Juventus sarebbe un ottimo club per rimettersi in pista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto totale a Chiesa | Quattro giocatori nell’affare

Calciomercato Juventus, addio Pirlo | È fatta per 60 milioni!