Il Milan ha appena annunciato un nuovo colpo per la rosa di Pioli: Jens Petter Hauge è ufficialmente del club rossonero

Il calciomercato rossonero ha da poco visto l’approdo di Jens Petter Hauge alla corte di Pioli. Il talentuoso trequartista arriva dal Bodo Glimt, club affrontato dai rossoneri nei preliminari di Europa League. Ecco dunque l’ufficialità: i dettagli dell’ultimo colpo rossonero.

Calciomercato, Hauge-Milan: è ufficiale, il comunicato rossonero

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025. Il calciatore norvegese indosserà la maglia numero 15”.

Così il club di via Aldo Rossi ufficializza il colpo Hauge, dopo l’accelerata della scorse ore. Nell’ultima stagione con la squadra norvegese, Hauge ha siglato 14 reti e servito 10 assist in 18 presenze complessive. Arriva in rossonero per circa 5 milioni di euro.

