Calciomercato Milan, assalto totale a Chiesa | Quattro giocatori nell’affare

Piano clamoroso del Milan per anticipare la Juventus su Federico Chiesa: doppio scambio con la Fiorentina, anche Leao nell'operazione

La società più attiva in questo finale di mercato sembra proprio essere il Milan. Nella giornata di ieri è arrivato nel capoluogo lombardo Jens Petter Hauge, che nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche. L’arrivo dell’attaccante norvegese può permettere ai rossoneri di fare a meno di Leao, che potrebbe essere inserito in una maxi operazione con la Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa. Sull’esterno d’attacco viola c’è anche la Juventus, ma il Milan avrebbe in mente un piano clamoroso.

Calciomercato Milan, scatto per Chiesa e Pezzella | Leao e Gabbia in viola!

Il Milan avrebbe in mente un piano per riuscire ad anticipare la concorrenza della Juventus su Federico Chiesa, valutato 60 milioni di euro. L’arrivo di Hauge, infatti, avrebbe liberato Rafael Leao: il portoghese piace al club viola, che potrebbe accettare un suo inserimento nell’operazione con una valutazione di 35/40 milioni. Oltre a Leao, però, i rossoneri avrebbero intenzione di coinvolgere anche Gabbia nell’affare, portando Pezzella a Milano. Il difensore rossonero viene valutato 10 milioni, mentre quello viola intorno ai 15milioni. In questo doppio scambio, poi, alla Fiorentina verrebbe versato un sostanzioso conguaglio.

Il tesoretto per dare l’assalto a Chiesa, inoltre, ha già ricevuto un importante contributo dalla cessione di Lucas Paquetà. Ieri, infatti, è stato raggiunto un accordo totale col Lione per il trasferimento a titolo definitivo del trequartista brasiliano. Insomma, tutto si sta apparecchiando per un ultimo assalto a Chiesa. Potrebbe essere l’esterno viola il grande colpo con cui il Milan chiuderà il proprio mercato.

