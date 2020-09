Calciomercato Milan, addio Paqueta | Svolta in difesa

Lucas Paqueta lascerà il Milan per andare al Lione. Il club rossonero potrebbe decidere di investire il tesoretto per un difensore.

E’ durata solo due anni l’avventura di Lucas Paqueta al Milan. Il trequartista brasiliano si trasferirà al Lione per circa 20 milioni di euro. Il club rossonero avrà dunque a disposizione un buon tesoretto da investire negli ultimi giorni di mercato. Si cerca con insistenza un difensore centrale, in grado di completare il reparto arretrato di Stefano Pioli.

Milan, l’addio di Paqueta sblocca il difensore

Principalmente, sarebbero tre i nomi nel mirino del Milan per la difesa. Uno di questi è Wesley Fofana del Saint-Etienne, anche se è delle ultime ore un’offerta del Leicester per il francese: infatti, Le Foxes avrebbero messo sul piatto 35 milioni più 5 di bonus. Il Milan è interessato, ma Fofana non è l’unico nome sulla lista.

Altri difensori nel mirino sono Nikola Milenkovic della Fiorentina e Antonio Rudiger del Chelsea. In particolare, quest’ultimo ha aperto alla possibilità di approdare in rossonero dopo le prime partite in panchina coi Blues. La situazione potrebbe subire degli sviluppi nei prossimi giorni, con i rossoneri forti dei soldi incassati dalla cessione di Paqueta al Lione.

