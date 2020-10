Calciomercato, panchina Juventus | Quanti nomi per il post Pirlo!

Andrea Pirlo si giocherà tutto in questa stagione. Alla sua prima esperienza da allenatore, sarà sempre nell’occhio del ciclone: quanti profili per il futuro!

Saranno mesi davvero importanti per il neo-allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero è alla sua prima esperienza da tecnico e sarà sempre messo nell’occhio del ciclone. Gli esami non finiscono mai e così il suo futuro resta sempre in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, cash e scambio con Leao | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Juventus-Milan | Pupillo di Conte nel mirino

Calciomercato Juventus, da De Zerbi a Guardiola: tra sogni e realtà

Ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto il giornalista Marcel Vulpis, che ha discusso anche dei possibili scenari per il post Andrea Pirlo. Dopo una vittoria e un pareggio, ancora un esame importante per l’allenatore bianconero che affronterà il suo amico Rino Gattuso alla guida del Napoli. In caso di stagione positiva, lo stesso tecnico bresciano sarà confermato senza problemi, mentre gli altri profili italiani interessanti sarebbero quelli di Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi, già nel mirino della dirigenza torinese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dall’estero piace sempre l’idea che porta all’ex manager del Tottenham, l’argentino Mauricio Pochettino, ancora fermo dopo l’esonero con il club inglese. Infine, le suggestioni restano quelle di Pep Guardiola e Zinedine Zidane, due nomi da urlo per la panchina della Juventus.

Tanti profili nel mirino, ma Andrea Pirlo vorrebbe lasciare il segno anche da allenatore proprio come ha fatto da giocatore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’addio è UFFICIALE | Il comunicato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il talento allo scoperto: “Milan, sono pronto!”