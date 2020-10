Calciomercato Roma, accordo per Smalling | I dettagli

La Roma ha chiuso per l’affare Smalling dal Manchester United. Le cifre e i dettagli dell’operazione.

La Roma era da tempo alla ricerca di un difensore e l’obiettivo numero uno è sempre stato Chris Smalling. L’inglese ha giocato coi giallorossi la scorsa stagione, in prestito dal Manchester United. Un’ottima stagione, visto che aveva attirato su di sé anche gli occhi di Inter e Milan. Ma la Roma sembra aver chiuso la trattativa con i Red Devils, come riferito da Calciomercato.it. Il club giallorosso ha offerto una cifra più bassa rispetto ai 20 milioni che chiedeva il club di Manchester: circa 18 per concludere l’affare. Decisivo l’intervento di Fienga che è volato in Inghilterra per sistemare gli ultimi dettagli. Il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione.

