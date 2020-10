Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante | Roma a un passo!

Uno degli obiettivi del Milan per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli sembra essere ad un passo dalla Roma: decisivo l’incontro dell’agente con Fienga

Nel turbine vorticoso dell’ultima settimana di mercato, il Milan potrebbe aver perso uno dei propri obiettivi per l’attacco. Dopo il lungo corteggiamento dei rossoneri, il calciatore in uscita dal Real Madrid avrebbe deciso di sposare il progetto della Roma. Decisivo l’incontro dell’agente con il CEO giallorosso Guido Fienga: ecco tutti i dettagli relativi all’accordo con il club capitolino.

Calciomercato Milan, sfuma Borja Mayoral | Incontro e accordo con la Roma!

La dirigenza del Milan vuole riuscire a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per questa stagione, portando in rossonero almeno un altro attaccante. Il reparto offensivo, infatti, sembra essere quello più scoperto per il club meneghino. Fra gli obiettivi degli uomini di mercato del Milan c’era anche Borja Mayoral, considerato in uscita dal Real Madrid. Lo spagnolo classe ’97 è un elemento di grande valore, anche in prospettiva futura, ma ora sembra avere un accordo di massima con la Roma.

Nella giornata di oggi, l’agente di Borja Mayoral ha incontrato il CEO della Roma Guido Fienga a Trigoria: l’obiettivo è quello di portarlo alla corte di Fonseca il prima possibile. I giallorossi, poi, avrebbero anche un’intesa con il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto. Per riuscire a completare l’operazione, però, l’attaccante deve firmare il rinnovo con il club iberico, avendo il contratto in scadenza nel 2021. Una circostanza che, nel caso di Milik, ha contribuito a far saltare l’affare. I rossoneri, quindi, potrebbero veder sfumare un possibile rinforzo offensivo.

Niente Borja Mayoral per il Milan: l’attaccante spagnolo avrebbe raggiunto un’intesa con la Roma e domani potrebbe arrivare nella Capitale.

