Calciomercato Inter, Dalbert libera il posto | Ora è sfida alla Juventus

Calciomercato Inter, Dalbert saluta e va al Rennes: Conte pronto a provarci per un suo pupillo. Possibile duello con la Juventus

Dopo la partenza di Dalbert verso Rennes, l’Inter di Antonio Conte è pronta a farsi nuovamente sotto sul mercato, a caccia di un’esterno mancino da aggiungere in rosa. Tanti i nomi sulla lista di Marotta ed Ausilio, ma il tecnico nerazzurro avrebbe le idee chiare: il suo ex pupillo al Chelsea, Marcos Alonso. Attenzione, però, al possibile duello con la Juventus: anche i bianconeri seguono con grande interesse l’esterno spagnolo.

Calciomercato Inter, che duello con la Juve: obiettivo Marcos Alonso

L’ex terzino della Fiorentina, d’altronde, sarebbe contentissimo di riapprodare in Italia. Soprattutto, adesso, dopo la rottura quasi insanabile con Lampard e lo staff tecnico del Chelsea. Ragion per cui, il club londinese potrebbe aver ammorbidito le proprie posizioni circa una partenza di Marcos Alonso. Soprattutto in prestito, con diritto di riscatto. Una formula che sarebbe molto gradita all’Inter (e anche alla Juventus), che nello spagnolo ha indicato l’obiettivo numero uno per la propria fascia sinistra. Conte vorrebbe ritrovarlo in nerazzurro, per tentare la presa al potere e la vittoria dello Scudetto con Alonso ed Hakimi sulle fasce.

Insomma, l’Inter continua a sognare in grande, anche in questi ultimi giorni di mercato: la Juventus, però, resta alla finestra.

