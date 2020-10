Il Real Madrid fa sul serio per l’obiettivo delle milanesi: Zidane in pressing, pronti 30 milioni per portarlo in Spagna

Non giungono notizie confortanti dalla Spagna per uno degli obiettivi delle ultime settimane di Inter e Milan. Il Real Madrid di Zidane avrebbe messo gli occhi sul talento nel mirino dei club milanesi per il calciomercato estivo: il possibile scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, ‘occasione’ dal Barcellona | E’ derby d’Italia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Solskjaer chiama Conte | Scambio improvviso: c’è l’ok!

Calciomercato, sprint Real: offerta per l’obiettivo di Inter e Milan

Una pista destinata a diventare rovente nelle ultime ore di calciomercato. Zinedine Zidane, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, cerca un nuovo rinforzo di spessore per la difesa. Occhi in casa Fiorentina, Nikola Milenkovic piace e non poco alla dirigenza delle ‘Merengues’ poco convinta dalle prestazioni di Militao.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il centrale viola, seguito da mesi da Milan ed Inter, può dunque approdare in Liga. Il Real sarebbe disposto ad accontentare la richiesta del presidente Commisso di 30 milioni per il cartellino del serbo. Situazione in divenire, beffa vicina per le milanesi: Milenkovic può volare in Spagna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, UFFICIALE | Hauge è rossonero!

Milenkovic, apprezzato per la sua duttilità, nell’ultima stagione ha collezionato 41 presenze con la squadra toscana, con 5 reti all’attivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, cash e scambio con Leao | Cifre e dettagli



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’addio è UFFICIALE | Il comunicato