Calciomercato, Ronaldo-Juventus: futuro deciso | Sarà addio!

La Juventus e Cristiano Ronaldo sono sempre più lontani: il portoghese medita l’addio, ecco il possibile scenario per CR7

La nuova stagione è appena cominciata. Nel nome di Cristiano Ronaldo, a segno all’esordio stagionale in Serie A contro la Sampdoria. Nonostante il portoghese abbia dimostrato di essere già in splendida forma, il suo futuro appare ormai scritto. Cristiano ha deciso: il suo futuro non sarà alla Juventus.

Calciomercato Juventus-Ronaldo: ecco perchè sarà addio

Cristiano Ronaldo e la Juventus non sono mai stati tanto lontani. Secondo quanto riferito da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, come riportato da ‘Okdiario‘, l’asso portoghese sarebbe pronto a salutare nel 2021. Con un anno di anticipo dalla scadenza, CR7 dirà addio. Un ‘malessere’ accumulato in questi due anni dove le grandi ambizioni di Cristiano, Pallone d’Oro e Champions League, sono sfumate clamorosamente.

Da valutare anche il terzo allenatore in tre anni che guiderà la Juventus quest’anno, Pirlo. Una scelta coraggiosa che se da un lato intriga l’attaccante 35enne, dall’altro potrebbe tarpare le ali al suo gioco ‘individualista’. Tra i motivi del divorzio vi è anche la nostalgia dal Real Madrid e dalla città spagnola.

Nonostante la famiglia si trovi bene in Italia, Madrid non è Torino. A Ronaldo manca il Real Madrid tanto quanto al club di Perez manca CR7. Situazione che parrebbe ormai scritta. Un ultimo anno insieme, poi sarà addio: Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus.

