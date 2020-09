La Juventus ha finalmente il proprio bomber, Alvaro Morata, ma non si accontenta: si tiene calda la pista per un altro attaccante

Dopo settimane di ricerche per regalare ad Andrea Pirlo in numero nove richiesto, finalmente è arrivato Alvaro Morata. Il ritorno dell’attaccante spagnolo in bianconero però non chiuderebbe le porte ad altri arrivi. La clamorosa indiscrezione arriva tramite Twitter.

Calciomercato Juventus, Guelpa rivela: ”Morata non esclude Dzeko”

Juventus scatenata sul mercato dopo aver sbloccato l’arrivo del nuovo attaccante. Infatti i bianconeri con un blitz repentino, sono riusciti a trovare l’accordo con l’Atletico Madrid per il ritorno a Torino di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto. Dunque una virata improvvisa che ha portato a scegliere lo spagnolo, piuttosto che aspettare Edin Dzeko, bloccato dalla situazione tra Roma e Napoli per Milik. Nelle ultime ore però spunta un’indiscrezione che potrebbe comunque tenere vive le speranze per il bosniaco.

Infatti, il noto giornalista Luigi Guelpa attraverso il proprio profilo Twitter ha lanciato la ‘bomba’ scrivendo che l’arrivo di Morata non escluderebbe quello di Edin Dzeko. Un’ipotesi che potrebbe prendere piede viste le ormai scarse motivazioni dell’attaccante giallorosso nel rimanere nella capitale e visto che l’investimento da fare per la Juventus non sarebbe esagerato. Sicuramente questa sarà la settimana decisiva per capire quale sarà il futuro di Dzeko.

