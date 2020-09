Calciomercato Roma, conferme su Allegri | I dettagli

In casa Roma la rivoluzione in panchina resta un’opzione più che valida: Fonseca in bilico, si rafforza la pista Allegri

Sono ore calde per il futuro di Massimiliano Allegri. Destino intrecciato a quello della Roma e del suo tecnico, Paulo Fonseca, che non gode della piena fiducia della società capitolina. Ecco che arrivano dunque conferme sul possibile approdo di Allegri sulla panchina della Roma già nelle prossime settimane: il calciomercato estivo può portare l’ex Juventus nella Capitale.

Calciomercato Roma, ecco Allegri: Fonseca in bilico

Tanto dentro quanto fuori il rettangolo di gioco, il momento della Roma non è dei migliori. La squadra, dopo lo 0-3 a tavolino contro il Verona resta sempre più in bilico il futuro di Paulo Fonseca. Il portoghese in caso di tracollo con la Juventus vedrebbe sempre più lontana la riconferma da parte di Friedkin. Friedkin che, secondo ‘La Stampa’, avrebbe solo un nome in mente per rilanciare il progetto romanista: Max Allegri.

Nel corso di contatti più o meno diretti, è emersa la volontà di Allegri di tornare il prima possibile ad allenare: per farlo, però, serviranno 7,5 milioni. La permanenza di Dzeko, in tal senso, rafforzerebbe la candidatura sempre più viva del tecnico toscano. Allegri stravede per il bosniaco e in caso di approdo nella Capitale, punterebbe forte sul 34enne di Sarajevo.

Un ‘caos calmo’, pronto ad esplodere in tempi abbastanza brevi. L’addio di Fonseca è lontano dall’essere un’utopia: Allegri è sempre più vicino alla Roma.

