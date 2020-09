Calciomercato Roma, idea Sarri per il post Fonseca | C’è anche il pupillo

Non è un momento facile per la Roma, che continua a pensare al ribaltone in panchina. C’è il post Fonseca, si porta un pupillo!

Non sono sicuramente ore semplici per la Roma, che ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile. Sabato sera è arrivato un pareggio tutto sommato deludente ma nelle ultime ore è arrivata la notizia ancor peggiore, ovvero che potrebbe esserci la sconfitta a tavolino per la presenza di Diawara.

In ogni caso, già da diverse settimane si parla di un possibile ribaltone in panchina e il brutto esordio senza vittoria potrebbe accelerare il processo. Paulo Fonseca non nutre della totale stima da parte della società e domenica c’è la Juventus: un ulteriore passo falso può peggiorare ancora di più la sua situazione.

Calciomercato Roma, per il post Fonseca si pensa a Sarri: con lui anche Jorginho

Qualora dovessero arrivare nuovi risultati negativi, Paulo Fonseca potrebbe salutare e ci sarebbero già due nomi per sostituirlo. Oltre a quello di Massimiliano Allegri, spunta anche l’ipotesi Maurizio Sarri.

L’ormai ex tecnico bianconero è rimasto senza panchina a inizio agosto, ha ancora un contratto con la Juventus ma in caso di chiamata può sicuramente pensare di liberarsi. Qualora dovesse essere lui il nuovo allenatore giallorosso, allora potrebbe spuntare anche l’ipotesi Jorginho dal calciomercato per rinforzare il centrocampo.

Il calciatore del Chelsea è il pupillo di Maurizio Sarri e potrebbe essere sicuramente un elemento importante per il suo stile di gioco.

