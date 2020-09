Calciomercato, rivoluzione Roma | Allegri per il post Fonseca

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sarebbe già a rischio dopo il pari contro l’Hellas Verona. Allegri non è una suggestione, le conferme

Massimiliano Allegri potrebbe tornare in pista. E non stiamo parlando di ballo dopo la serata tra risate e divertimento a Ballando con le Stelle. L’allenatore livornese sarebbe pronto a subentrare sulla panchina della Roma con Paulo Fonseca già a rischio dopo il pari all’esordio contro l’Hellas Verona.

Calciomercato Roma, conferme per Allegri

L’ex tecnico della Juventus è un profilo davvero interessante e, come svelato da calciomercato.it, la dirigenza giallorossa starebbe pensando proprio a lui per sostituire il portoghese. La sfida proprio contro i bianconeri, in programma nel fine settimana, potrebbe dare il via ad una vera e rivoluzione della nuova proprietà della Roma.

Allegri potrebbe così subito essere protagonista sposando il progetto del club capitolino, che già da tempo starebbe pensando a lui. Nel frattempo Roma e Juventus starebbero in contatto per chiudere la trattativa che porterebbe in bianconero Edin Dzeko.

Dopo appena pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, ecco che potrebbe già saltare la prima panchina.

