Calciomercato Roma, futuro Dzeko | ‘Bomba’ dalla Spagna

La Juventus ha deciso di puntare su Alvaro Morata per l’attacco, facendo saltare la trattativa con la Roma per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco al momento è alla ricerca di una squadra e potrebbero profilarsi nuovi scenari.

La Roma vorrebbe piazzare Edin Dzeko, dopo la trattativa saltata con la Juventus. Il club bianconero ha deciso di puntare su Alvaro Morata, dopo le diatribe tra Roma, Napoli e Milik. Il sogno della Juve era però Luis Suarez, che ha sostenuto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana, sul quale stanno indagando gli investigatori. Sul Pistolero c’era anche l’Atletico Madrid, ma in tal senso ci sono alcune novità.

Roma, l’Atletico valuta Dzeko come alternativa a Suarez

Secondo quanto riferito da ‘Diario AS‘, giornale spagnolo, si sta complicando la trattativa per il passaggio di Luis Suarez all’Atletico Madrid. Il Barcellona non sembra avere l’intenzione di rispettare gli accordi e l’affare potrebbe saltare.

A esta hora Luis Suárez tiene complicado ser nuevo jugador del @Atleti. Si el Barça no cumple lo pactado con el uruguayo, el acuerdo con el Atlético no se llevará a cabo. El Atlético empieza a estudiar alternativas: Cavani, Dzeko, Luis Suárez (Watford) y podría haber un tapado… — Javier Matallanas (@matallanas) September 22, 2020

I Colchoneros stanno valutando varie alternative, come per esempio Dzeko, in uscita dalla Roma. In caso di addio del bosniaco, non è escluso che possa riaprirsi la trattativa per Milik. L’Atletico, però, valuta anche altri giocatori, come per esempio Cavani o Luis Suarez, omonimo del Pistolero e attaccante del Watford.

