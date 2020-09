La telenovela legata ad Arturo Vidal sembrerebbe vicina alla conclusione. Dalla Spagna sono certi: decisione definitiva

L’Inter non smette di pensare ad Arturo Vidal, obiettivo principale nel calciomercato estivo per la mediana nerazzurra insieme a Kante. Se per il francese l’affare sembrerebbe in salita, il cileno è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: le ultime dalla Spagna.

Calciomercato Inter, colpo Vidal: cifre e dettagli

Un rinforzo richiesto a gran voce da Antonio Conte che nei prossimi giorni dovrebbe essere accontentato. Arturo Vidal non è mai stato tanto vicino all’Inter, vista anche la volontà di Koeman di non puntare sull’esperto nazionale cileno. Secondo ‘Mundo Deportivo‘, il centrocampista avrebbe deciso di rinunciare allo stipendio del 2020/21 pur di lasciare i catalani e tornare alla corte di Conte. Come svelato da RAC-1 lo stesso cileno potrebbe volare già nella giornata di oggi in Italia trovando un accordo definitivo. Conte non vede l’ora di riabbracciarlo dopo tantissimi anni.

La fiscalità italiana, in caso di almeno due anni di contratto, favorirebbe inoltre il giocatore nel recuperare l’ingaggio ‘lasciato’ a Barcellona. La proposta nerazzurra è proprio quella di un ricco biennale, con la formula per l’acquisto del cartellino che potrebbe essere simile a quella che ha portato Rakitic al Siviglia. L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – ha già fissato le visite mediche di Vidal che si svolgeranno lunedì alla clinica Humanitas di Rozzano e al CONI per i test d’idoneità.

Prestito da 1,5 milioni più una cifra simbolica raggiungibile attraverso alcuni bonus. Non è da escludere, come anticipato, che Vidal possa rescindere e arrivare a zero in nerazzurro.

