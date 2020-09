Novità importanti in casa Juventus per uno dei colpi più attesi dell’estate: il top player è stato ufficialmente escluso

Un indizio importante che potrebbe trasformarsi in assist, per la Juventus. Il calciomercato estivo può portare Luis Suarez in bianconero. A testimonianza del divorzio imminente tra l’uruguaiano ed il Barcellona, l’eccellente esclusione del bomber dai convocati di Koeman per la sfida contro il Nastic de Terragona, stasera alle 19. L’ex Liverpool, così come Vidal vicinissimo all’Inter, resta dunque a casa, con Paratici che lavora senza sosta per portarlo in Serie A.

Calciomercato Juventus, Suarez si avvicina: il tweet del Barcellona

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, il Barcellona ha comunicato la lista dei convocati di Koeman per la gara odierna contro il Nastic de Terragona. Non c’è Suarez che, a questo punto, è vicinissimo dal divorzio ufficiale dal club di Bartomeu. Ecco il tweet:

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! 💪🔵🔴 #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020

