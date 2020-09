Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo | Scambio in Serie A!

Continua la rivoluzione in mediana in casa Juventus: altro big in uscita, spunta il clamoroso scambio in Serie A

La nuova Juventus targata Pirlo inizia a prendere forma, quando manca una settimana all’inizio della nuova Serie A. Il club bianconero prosegue il restyling del centrocampo e, dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e gli approdi di Arthur e McKennie, può stupire con un’altra cessione illustre. Ecco di chi si tratta: spunta la suggestione scambio.

Calciomercato Juventus, scambio ‘shock’ in Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’, il club bianconero avrebbe deciso chi ‘sacrificare’ a centrocampo per provare un ultimo colpo, con il nome di Locatelli sempre sul taccuino di Paratici. Non sarà Rabiot ma Aaron Ramsey il big che lascerà la squadra di Pirlo durante l’estate.

“La Juventus ha deciso che Ramsey è il sacrificabile a centrocampo, c’è movimento. Cose in ballo, Ramsey ha patito il colpo”, ha detto Momblano confermando l’addio imminente del gallese. Paratici avrebbe in mente di proporre l’ex Arsenal al Milan, tentando di imbastire un clamoroso scambio con Rafael Leao che piace alla ‘Vecchia Signora’ da tempo.

Situazione in divenire, dunque: Ramsey in uscita, può infiammarsi l’asse con il Milan per il gioiello portoghese.

