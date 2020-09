Calciomercato Juventus, non solo il numero ‘9’ | Cercato anche un vice!

La Juventus è alla ricerca di un numero ‘9’, divisa fra Suarez, Dzeko, Morata e Giroud: Pirlo, però, vuole anche un attaccante di riserva, idea in Serie A

La priorità assoluta della Juventus è la ricerca del centravanti. Al primo posto delle preferenze degli uomini di mercato bianconeri rimane Luis Suarez: oltre alle difficoltà per il passaporto, preoccupano le condizioni del ginocchio dell’uruguaiano. Subito dietro, poi, c’è Edin Dzeko. Il bosniaco piace molto a Pirlo, ma la Roma non lo farà partire fino a che non avrà un sostituto. Prosegue anche l’intreccio con l’Atletico Madrid fra il ritorno di Alvaro Morata ed il duello per Cavani. Inoltre, nelle ultime ore sarebbe subentrato anche Olivier Giroud nel borsino dei possibili attaccanti della Juventus. In tutto questo, Pirlo vorrebbe anche un quarto attaccante di sicura affidabilità.

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un quarto attaccante | Idea Cutrone

In casa Juventus sono ben consapevoli che l’urgenza, ora, è relativa al centravanti. Andrea Pirlo vuole un profilo di grande spessore, un giocatore capace di tenere occupate le difese avversarie per aprire spazi agli inserimenti dei centrocampisti e soprattutto a Cristiano Ronaldo e Dybala. Il tecnico bresciano, però, vuole anche un quarto giocatore per completare il parco attaccanti a disposizione per la prossima stagione.

L’idea per l’attaccante di riserva potrebbe arrivare da intermediari di mercato, che vorrebbero proporre anche il profilo di Patrick Cutrone. L’ex Milan potrebbe già lasciare la Fiorentina dopo appena sei mesi e potrebbe essere una candidatura presa in considerazione dalla Juventus. Il bomber di Como, a 22 anni, ha ancora ampi margini di crescita ed è un giocatore di grande foga agonistica, utile nel pressing immediato ricercato da Pirlo.

RM

