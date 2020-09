Calciomercato Juventus, nuova idea per l’attacco | ‘No’ alla Roma!

La Juventus vuole consegnare un centravanti a Pirlo al più presto e mette nel mirino un nuovo obiettivo: avrebbe già rifiutato la Roma

Le difficoltà per arrivare a Luis Suarez e ad Edin Dzeko potrebbe portare la Juventus a virare su altre piste. La priorità dei bianconeri, infatti, è quella di consegnare un centravanti ad Andrea Pirlo il prima possibile. L’inizio del campionato fra poco più di una settimana mette pressione alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Ecco perché nelle ultime ore starebbe acquisendo maggiore forza la candidatura di un attaccante dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, idea Giroud | Vuole i bianconeri!

L’ultimo nome per l’attacco della Juventus sembra essere quello di Olivier Giroud. Il Chelsea ha l’attacco ingolfato ed è disposto a cedere il francese per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L’ex Arsenal è un profilo di grande esperienza, un usato sicuro che potrebbe essere subito a disposizione di Andrea Pirlo. Giroud avrebbe già informato il club londinese che sarebbe pronto a declinare qualsiasi offerta, compresa quella della Roma, per dare la priorità a quella della Juventus. A quanto pare sarebbe disposta ad ‘aspettarla’ per quasi un anno, fino alla scadenza (giugno 2021) del suo contratto.

Alla fine l’attacco della Juventus potrebbe dipendere da un nome a sorpresa. A quasi 34 anni, che compirà il prossimo 30 settembre, Giroud è pronto a lasciare la Premier League per sbarcare in Italia. Già nel mercato di gennaio il francese era stato vicino ad Inter e Lazio, ma la sua nuova maglia potrebbe essere quella bianconera. La ‘Vecchia Signora’, in ogni caso, continua a dare la priorità a profili come Suarez e Dzeko, ma la candidatura di Giroud appare sempre più concreta.

