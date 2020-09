Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Colpo da 100 milioni

Dalla Spagna è arrivata una vera e propria ‘bomba’ di mercato. La Juventus avrebbe pronta un’offerta da 100 milioni di euro per assicurarsi uno dei calciatori più interessanti del panorama internazionale.

La Juventus potrebbe presto piazzare un grandissimo colpo di mercato: nel mirino c’è Ansu Fati e a breve potrebbe essere recapitata un’offerta clamorosa al Barcellona. Il -quasi- diciottenne spagnolo del Barça questa stagione si è imposto come uno dei giovani più forti del panorama internazionale e il club bianconero potrebbe assicurarselo con la regia di Jorge Mendes.

Juventus, 100 milioni per Ansu Fati

Stando a ciò che riferisce ‘Don Balon‘, la Juventus ha in mente di offrire 100 milioni di euro per Ansu Fati. Il Barcellona versa in una crisi senza precedenti, ma per ora non vorrebbe cedere il gioiellino. Jorge Mendes è da poco diventato agente di Fati e sta trattando il rinnovo del contratto. In attesa della risposta di Bartomeu, però, la Juve si è fatta avanti: a Torino c’è anche Cristiano Ronaldo, che prenderebbe sotto la sua ala protettiva il giovane spagnolo.

Mendes sta mandando avanti la trattativa per il rinnovo di Ansu Fati, ma le intenzioni della dirigenza blaugrana sono messe a dura prova visto il sostanzioso aumento di stipendio chiesto dal super-agente. Anche Koeman non vorrebbe privarsi di Fati, ma la Juventus sembra pronta ad avanzare la clamorosa offerta.

