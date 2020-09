Calciomercato, Juventus-Suarez | Dalla Spagna: scambio clamoroso!

Luis Suarez è il vero obiettivo di mercato della Juventus ormai da diverse settimane. Possibile beffa con un nuovo scambio entusiasmante

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Da diversi giorni Luis Suarez è il vero obiettivo di mercato del club bianconero, ma potrebbero esserci sorprese importanti per la dirigenza. Dopo l’addio di Gonzalo Higuain, sarebbe tutto pronto per un colpo importante per l’attacco.

Calciomercato Juventus, scambio Suarez-Morata

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbero stati già diversi contatti tra Barcellona ed Atletico Madrid per uno scambio entusiasmante tra Luis Suarez e Alvaro Morata. Lo stesso presidente Bartomeu sarebbe pronto così a cedere l’attaccante uruguaiano in cambio dell’ex Juventus.

Arriverebbe così un ostacolo importante per la Juventus, che starebbe facendo di tutto per convincere il centravanti sudamericano, che potrebbe restare ancora in Spagna per diverse stagioni sotto la gestione di Simeone.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere con certezza il futuro di Luis Suarez tra l’Italia e la permanenza in Liga.

