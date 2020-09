Calciomercato Juventus, bomber per Pirlo | Cambia tutto con Suarez!

I dubbi di Suarez potrebbero cambiare tutto nella ricerca al centravanti della Juventus: salgono le quotazioni di Dzeko e rispunta una vecchia fiamma

L’urgenza principale del mercato della Juventus resta quella di trovare al più presto un centravanti per Andrea Pirlo. La richiesta di un attaccante fisico, che però sappia anche giocare con la squadra, appare come la più importante avanzata dal tecnico bresciano. Nelle ultime settimana sembrava aver preso molta forza la pista Suarez, ma negli ultimi si starebbe congelando tutto. L’uruguaiano starebbe nutrendo dei dubbi riguardo al progetto della Juventus e avrebbe anche altre alternative, come l’Atletico Madrid. Ecco com’è la situazione attaccante per i bianconeri.

Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, nonostante il forte pressing della Juventus Luis Suarez avrebbe molti dubbi e starebbe pensando addirittura di rimanere a Barcellona. Dopo la conferma di Messi, anche l’uruguaiano vorrebbe restare al Camp Nou e per farlo vorrebbe convincere Ronald Koeman. Con un mercato così bloccato come quello attuale, anche i blaugrana potrebbero fare un inversione di rotta e confermare il ‘Pistolero’ al centro dell’attacco. A quel punto, i bianconeri dovrebbero fiondarsi su altre piste.

Il primo indiziato a prendere il posto di Suarez in cima alla lista delle preferenze di Andre Pirlo sarebbe Edin Dzeko. I dirigenti della Juventus avrebbero già un accordo di massima con l’attaccante bosniaco e starebbero aspettando il colloquio del bosniaco con Guido Fienga, in programma per oggi. Come rivelato da l’emittente spagnola ‘TV3’, poi, potrebbe tornare calda la pista che porterebbe ad Arkadiusz Milik. Per il polacco era tutto definito prima dell’arrivo di Pirlo, che poi gli ha preferito altri profili: in mancanza di alternative, la Juventus potrebbe tornare a bussare alla porta del Napoli.

I dubbi di Suarez potrebbero portare la Juventus ad abbandonare la pista uruguaiana: Dzeko scalerebbe al primo posto della lista e anche Milik potrebbe tornare in corsa per l’attacco bianconero.

