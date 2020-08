La Juventus pensa anche a Benzema per affiancare Cristiano Ronaldo: dalla Spagna rivelano che l’attaccante avrebbe deciso il suo futuro.

Ormai è un tema centrale nel mercato della Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un centravanti fisico che possa sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di Cristiano Ronaldo. Da quando è sbarcato sulla panchina del club campione d’Italia, Andrea Pirlo ha iniziato a ragione riguardo alla figura di ‘CR7’. Il tecnico bresciano vuole valorizzare alla massima potenza le doti offensive del portoghese e, per farlo, avrebbe pensato di riproporre al suo fianco un attaccante di peso che sappia servirlo a dovere. Uno alla Benzema e, infatti, la Juventus valuta anche il francese del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Benzema avvisa il Real | Vuole ritrovare CR7!

Nella giorni scorsi ha fatto molto discutere un video social postato da Karim Benzema, in cui l’attaccante si allenava con un pallone della Juventus. Un possibile indizio riguardo alle intenzioni del franco-algerino, volontà che trovano conferma anche dalla stampa iberica. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Benzema avrebbe fatto sapere al Real Madrid che vorrebbe cambiare aria e raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino. Al momento, però, la volontà dell’attaccante friziona con quella di Zidane.

Il tecnico francese non vorrebbe cedere Benzema, che anche quest’anno ha avuto un ruolo centrale nella vittoria della Liga. Diverso, invece, sarebbe il ragionamento messo in atto dalla società iberica. Il Real Madrid starebbe pensando di acconsentire alla cessione dell’attaccante, perché a 32 anni potrebbe essere l’ultima occasione di fare cassa. Le ‘Merengues’ avrebbero fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Non un ostacolo insormontabile per la Juventus, anzi. Il problema maggiore per i bianconeri potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Benzema, che a Madrid guadagna quasi 9 milioni netti a stagione.

