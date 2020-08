La Juventus potrebbe aver risolto due questioni spinose: dalla Spagna rivelano che i bianconeri avrebbero trovato l’accordo per la doppia rescissione.

Il mercato della Juventus è arrivato ad un punto stagnante: i bianconeri devono riuscire a vendere o, quantomeno, a liberarsi di ingaggi pesanti per poi comprare di nuovo. La ‘mission’ indicata da Andrea Agnelli a Fabio Paratici di abbassare il monte ingaggi è una priorità in casa Juventus. Dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti in questo senso: il CFO bianconero avrebbe raggiunto l’accordo per una doppia rescissione di contratto. Un’intesa che alleggerirebbe in maniera sostanziosa e sostanziale il monte ingaggi di ‘Madama’: tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona | Arriva la chiamata di Pirlo

Calciomercato Juventus, doppio accordo | Rescissione per Higuain e Khedira!

Secondo ‘Mundo Deportivo’, la Juventus avrebbe trovato un accordo per la rescissione dei contratti di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. L’intesa raggiunta da Paratici con l’entourage dei due giocatori, già informati da Pirlo di non rientrare nel progetto tecnico, permetterebbe un risparmio importante. Lo stipendio annuale del ‘Pipita’ è di oltre 13 milioni lordi, mentre quello del tedesco è di circa 10,5 milioni lordi. La rescissione dei due contratti permetterebbe, quindi, alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi di oltre 20 milioni di euro lordi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Conte | Clamorosa ipotesi in Serie A

Senza i pesanti ingaggi di Higuain e Khedira, la Juventus potrebbe tornare ad investire sul mercato in maniera convinta. Sul taccuino degli obiettivi bianconeri, infatti, ci sono diverse priorità. Pirlo ha richiesto un centravanti capace di fare da spalla a Ronaldo, uno o due esterni pronti a giocare a tutto campo e un difensore centrale. Infine, il ‘Maestro’ vuole un ulteriore rinforzo per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’, con l’obiettivo di ringiovanirla. Le uscite dei due esuberi potrebbero essere fondamentali per il prosieguo del mercato bianconero.

Dalla Spagna rivelano come la Juventus avrebbe trovato un accordo per la rescissione dei contratti di Higuain e Khedira: buone nuove per i conti di ‘Madama’.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, terzino e bomber | Cash e contropartita

Premier League, clamoroso United | Arrestato per rissa in vacanza!

Calciomercato Inter, assalto Real | Doppia cessione e incasso ‘monstre’