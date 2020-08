Calciomercato Inter, assalto Real | Doppia cessione e incasso ‘monstre’

La finale di questa sera fra Inter e Siviglia avrà due osservati speciali per il Real Madrid: gli spagnoli sono pronti ad offrire una cifra mostruosa.

Questa sera l’Inter si appresta a provare nuovamente l’ebrezza di una finale europea. La sfida di Colonia con il Siviglia sarà una passerella importante per molti giocatori e anche una vetrina in chiave mercato. Fra i grandi club che assisteranno al match con sguardo interessato ci sarà anche il Real Madrid. I campioni di Spagna avrebbero individuato in due giocatori dell’Inter dei possibili obiettivi di mercato: pronta l’offerta monstre.

Calciomercato Inter, il Real punta Skriniar e Lautaro | Incasso ‘monstre’ per Conte

La finale di Europa League di questa sera potrebbe essere l’ultima partita in nerazzurro per due pilastri di Antonio Conte. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Il difensore slovacco, in realtà, non ha stretto molto con il tecnico salentino ed in caso di conferma di quest’ultimo sulla panchina nerazzurra vorrebbe andar via. Per Skriniar il Real sarebbe disposto a spingersi intorno ai 45 milioni di euro.

L’osservato speciale delle ‘Merengues’ nel match di questa sera, però, sarà Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace molto a Zidane, che lo avrebbe chiesto a Florentino Perez per la prossima stagione. Il Real potrebbe offrire anche 95 milioni di euro per il ‘Toro’, da sommarsi ai 45 milioni per Skriniar. L’Inter potrebbe riuscire a chiudere un affare da 140 milioni, cedendo due giocatori allo stesso club. Un incasso gigantesco che potrebbe essere utilizzato per alimentare il sogno Messi.

