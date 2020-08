Calciomercato Juventus, Pirlo vuole Dzeko | Scambio con la Roma

La Juventus continua a lavorare in ottica futura cercando di arrivare a giocatori pronti da affidare a Pirlo: Dzeko in cima, scambio possibile!

Andrea Pirlo avrebbe scelto il profilo dell’attaccante perfetto per il suo gioco: si tratta del centravanti bosniaco della Roma, Edin Dzeko, che ha vissuto una stagione sempre ad alti livelli con la maglia giallorossa. Il suo obiettivo è quello di continuare la sua avventura nella Capitale, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente. Con l’addio di Higuain, la dirigenza bianconera sarebbe pronta al colpo sensazionale in attacco.

Calciomercato Juventus, Bonucci possibile scambio con Dzeko

E visto l’ottimo rapporto della Juventus con la Roma, potrebbe nascere improvvisamente un’idea clamorosa per uno scambio con l’inserimento di Leonardo Bonucci, entrambi valutati intorno ai 18 milioni di euro. Il centrale bianconero va convinto per un’eventuale cessione, ma se dovesse restare a Torino lo stesso giocatore della Juve non avrebbe più un ruolo centrale come un tempo.

Sulle tracce dell’ariete Dzeko, inoltre, ci sarebbe da tempo anche l’Inter, ma come svelato dal portale calciomercato.it il bosniaco non vorrebbe lasciare la compagine giallorossa.

La squadra guidata da Andrea Pirlo inizia a delinearsi a poco a poco: tra pochi giorni partirà il suo primo ritiro da allenatore.

