Calciomercato Juventus, intrigo Dybala | ‘Decide’ Messi

La Juventus lavora sul calciomercato ma vuole capire la situazione di Paulo Dybala. Spunta il top club, decisivo Messi!

È un momento delicato per la Juventus, che lavora per rilanciarsi dopo un’annata difficile a causa dei passi falsi arrivati prima in Supercoppa Italiana e Coppa Italia e poi in Champions League contro il Lione. La società ha deciso di non continuare il percorso intrapreso con Maurizio Sarri un anno fa per affidarsi ad Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Il sostituto da Madrid

Per rialzarsi però non basterà il cambio di allenatore ma si dovrà intervenire anche sulla rosa, visto che il neo tecnico è all’esordio su una panchina e ha bisogno di essere aiutato per fare bene. Per questo il calciomercato reciterà un ruolo chiave.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus spiazzata | Clamoroso rifiuto!

Calciomercato Juventus, addio Dybala: può essere lui il post Messi

Prima di partire con le trattative importanti, però, c’è da valutare la situazione di Paulo Dybala. L’argentino potrebbe rinnovare ma le discussioni vanno avanti da ormai diverse settimane e il suo futuro sembrerebbe in bilico, le prossime giornate saranno decisive in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso Messi | Rivelazione shock da Barcellona

I bianconeri vorrebbero trattenerlo ma delle offerte importanti potrebbero far cambiare idea alla società. Tra le pretendenti per acquistarlo intanto potrebbe spuntare il Barcellona, così come riportato da Tuttosport. I Blaugrana stanno vivendo una situazione delicata con Lionel Messi e la ‘Pulce’ potrebbe essere rimpiazzata proprio dalla ‘Joya’.

Per la testata giornalistica non c’è nulla di scontato in questo calciomercato e da qui alla fine può succedere davvero di tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Lascia Messi per Ronaldo!

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Contatto con l’ex compagno