Calciomercato Inter, clamoroso Messi | Rivelazione shock da Barcellona

In serata è arrivata una clamorosa indiscrezione da Barcellona riguardo a Lionel Messi: l’argentino valuta l’addio, Inter alla porta.

La pesante sconfitta per 8-2 subita contro il Bayern Monaco ha scoperchiato il vaso di Pandora a Barcellona. Il club catalano ha una frattura interna, a livello societario e Lionel Messi sembra essere stanco di questa situazione. Il nome del numero ’10’ argentino non è mai stato così tanto legato ad una sua possibile partenza dalla capitale catalana. Fra le possibili destinazioni future di Messi, in caso di addio al Barcellona, c’è anche l’Inter. La suggestione di avere il sei volte Pallone d’Oro dei nerazzurri è alimentata da una clamorosa indiscrezione arrivata in serata.

Calciomercato Inter, sorpresa Messi | “Si sente fuori dal Barcellona”

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Questo è quanto emerso dal collegamento di Sebastian Nazziconi nella diretta di ‘Calciomercato.it’. Il giornalista argentino ha rivelato: “Messi era in vacanza insieme a Suarez e Jordi Alba, l’ha lasciata per andare da Koeman. Incontrato il tecnico olandese nella sua villa a Barcellona, l’argentino per la prima volta nella sua storia si sente fuori dal club catalano”.

L’Inter, adesso, può davvero sperare di raggiungere il più forte giocatore del mondo. Il ‘mal di pancia’ dell’argentino è più forte che mai e, se non dovesse cambiare la situazione, potrebbe lasciare il Barcellona. Non è ancora chiaro quando e come Messi potrebbe partire, ma la volontà del numero ’10’ blaugrana al momento sembra essere quella di cambiare aria. I nerazzurri osservano la situazione, consapevoli che anche il PSG ed il Manchester City sono interessati alle prossime mosse di Lionel Messi.

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, Leo Messi si sente sempre più in partenza da Barcellona: l’Inter inizia a sperarci.

