Premier League, clamoroso United | Arrestato per rissa in vacanza!

Notte di bagordi per una star del Manchester United: il giocatore è stato arrestato per rissa mentre si trovava in vacanza a Mykonos.

Arrivano pessime notizie dalla Grecia per il Manchester United. Il difensore Harry Maguire, come riferiscono fonti greche e come riportato dal ‘Daily Mail, sarebbe stato arrestato nella notte a Mykonos. Il capitano dei ‘Red Devils’, mentre si trovava in vacanza con amici, è stato coinvolto in una rissa e avrebbe opposto resistenza alle autorità locali. Un comportamento che è sfociato nell’arresto del difensore più pagato nella storia del calcio. Harry Maguire, infatti, nel 2019 è arrivato al Manchester United per 87 milioni di euro dal Leicester. Il comunicato del club inglese.

Manchester Untied, Maguire arrestato in Grecia | Il Comunicato

Il Manchester United ha risposto alle notizie riguardanti l’arresto di Harry Maguire diramando un comunicato ufficiale. “Il club è venuto a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos la scorsa notte. Siamo in contatto con Harry, che sta collaborando con le autorità greche. Il club non farà ulteriori commenti a riguardo”. Dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia, il centrale inglese si era spostato a Mykonos per trascorrere le vacanze con la compagna e alcuni amici. La notte brava di Harry Maguire, però, non si è conclusa nel migliore dei modi.

