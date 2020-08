La Juventus continua a tenere gli occhi puntati in casa Barcellona: per convincere l’obiettivo ad approdare in bianconero arriva la chiamata di Pirlo

Subito a lavoro Andrea Pirlo per costruire la Juventus della prossima stagione, nella sua prima esperienza da allenatore. Il tecnico juventino guarda ancora con interesse in casa Barcellona. Telefonata al centrocampista della squadra catalana per convincerlo ad approdare a Torino.

Calciomercato Juventus, ritorno Vidal: Pirlo chiama il cileno

La Juventus inizia il nuovo ciclo targato Andrea Pirlo, dove tanti giocatori sembrerebbero essere non più indispensabili e dovranno convincere il nuovo tecnico per restare. Nel frattempo si cercano rinforzi importanti per la prossima stagione, con un occhio particolare a centrocampo. Infatti, oltre all’arrivo di Arthur dal Barcellona, inserito nella trattativa per il passaggio di Pjanic in blaugrana, la Juventus continua a guardare in casa dei catalani.

Infatti tra le mura bianconere si starebbe pensando al ritorno di Arturo Vidal. Il centrocampista, dopo tre anni al Bayern Monaco e due al Barcellona, potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus salutata nel 2015. Secondo quanto riportato da ‘La Cuarta’, per convincere il cileno sarebbe intervenuto proprio il neo allenatore bianconero ed ex compagno del giocatore, Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore juventino infatti avrebbe personalmente fatto una telefonata a Vidal per discutere di un possibile ritorno a Torino. Una mossa molto importante da parte del tecnico bianconero, che fa capire a Vidal ed a tutti il desiderio di riportare il cileno a vestire la maglia juventina.

