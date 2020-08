L’Inter è pronta alla finale di Europa League e nel frattempo lavora sul calciomercato. Pronta una maxi operazione con l’Atletico Madrid!

È stata una stagione importante per l’Inter, che è cresciuta notevolmente rispetto al passato e dopo dieci anni giocherà anche una finale di una competizione europea. Le attenzioni sono tutte incentrate sulla gara di domani sera contro il Siviglia, valevole per la finale di Europa League raggiunta battendo per 5-0 lo Shakhtar Donetsk.

Con Antonio Conte in panchina è cambiato tutto e i risultati ne sono la prova, visto che anche in campionato il cammino è stato importante e la qualificazione in Champions League è stata conquistata con largo anticipo rispetto al solito ed è mancato pochissimo per lo scudetto.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid su Skriniar: possibile affare con Thomas e Savic

Mentre la squadra è concentrata sulla finale, la dirigenza continua a lavorare per il futuro e studia eventuali mosse da attuare nell’unico mese di calciomercato che avranno a disposizione le squadre. Secondo quanto riportato da Fichajes.com, l’Atletico Madrid sarebbe interessato al difensore Milan Skriniar.

Lo slovacco non sembrerebbe più incedibile e l’Inter potrebbe valutare una nuova offerta. Il centrale vale circa 45 milioni e i nerazzurri potrebbero aggiungere 22 milioni per arrivare a Thomas, valutato 40, e Savic che costa circa 27 milioni.

Possibile dunque una maxi operazione tra Inter e Atletico Madrid che coinvolgerebbe dunque tre calciatori e in più ci sarebbe un conguaglio di 22 milioni in favore degli spagnoli.

