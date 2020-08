Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Pirlo ha scelto!

Una delle priorità del mercato della Juventus è un centravanti che sappia essere la spalla ideale di Ronaldo: Pirlo sembra avere un preferito.

Le idee di Andrea Pirlo sono ancora un’incognita, essendo alla sua primissima esperienza in panchina. Una cosa, però, sembra chiara: il nuovo allenatore della Juventus vuole un centravanti capace di valorizzare al meglio la figura di Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, fra le priorità degli uomini di mercato bianconeri ci sarebbe quella di trovare un attaccante con queste caratteristiche. Nelle ultime giornate sta prendendo sempre più forza un nome a sorpresa, la cui candidatura sarebbe sponsorizzata da Pirlo stesso. Le ultime.

Fra i tanti nomi che stanno circolando in orbita Juventus, per quanto riguarda l’attacco, prende forza l’ipotesi Suarez. L’uruguaiano non rientra fra gli intoccabili di Bartomeu, che sta rivoluzionando il Barcellona in queste giornate. Andrea Pirlo sarebbe il primo sponsor dell’arrivo del ‘Pistolero’ a Torino. Il tecnico bresciano sembra essere convinto che Suarez, dopo essere stato la spalla di Messi per tanti anni, potrebbe essere perfetto anche per Cristiano Ronaldo. La dirigenza bianconera, però, non sembra essere convinta dal punto di vista della sostenibilità dell’operazione.

Il cartellino di Suarez non sarebbe un problema, avendo lui un contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona, ma lo sarebbe invece l’ingaggio. Il ‘Pistolero’, infatti, percepisce 15 milioni a stagione e anche per la prossima stagione vorrebbe tenere il proprio tenore salariale sopra i 10-11 milioni di euro per tre anni. Il grande ostacolo alle strategie di Pirlo per il bomber potrebbe essere la richiesta astronomica da parte di Suarez per l’ingaggio.

