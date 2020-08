Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’attacco | Contatti con il Liverpool

Continua la ricerca del fantasista per la Lazio. Spunta l’ipotesi Shaqiri dal Liverpool. Avviati i primi contatti con gli inglesi.

Dopo la ‘fumata nera’ per David Silva, continua la ricerca del fantasista per la Lazio. Igli Tare, smaltita la delusione per il rifiuto dello spagnolo, approdato alla Real Sociedad, appare orientato a continuare la ricerca in Premier League.

Dopo il sondaggio per il grande ex, Felipe Anderson, desideroso di tornare in Italia ma con un ingaggio troppo elevato per le casse biancocelesti, il nome nuovo in casa Lazio è quello di Xherdan Shaqiri. Il fantasista svizzero, è reduce da un’altra stagione ‘dietro le quinte’ con la maglia del Liverpool. Per il mancino nato in Kosovo, l’ultimo anno si è rivelato il più duro da quando indossa la maglia dei ‘Reds’: per lui solo 11 presenze e una rete in tutte le competizioni, quasi sempre partendo dalla panchina.

Dopo due stagioni da comprimario, grazie alle quali Shaqiri ha comunque messo in bacheca una Champions League e una Premier League, il fantasista ex Inter e Bayer Monaco sembra intenzionato a tentare una nuova esperienza, ritrovando minutaglie e prestazioni. La Lazio di Inzaghi potrebbe dunque essere la perfetta destinazione per il nazionale svizzero, anche in prospettiva Europeo 2021. Per i capitolini invece, l’innesto di Shaqiri porterebbe quella esperienza internazionale tanto richiesta da Inzaghi, in vista anche della stagione in Champions League che aspetta la Lazio. Al via dunque, i primi contatti tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | Fissato l’incontro decisivo

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’affare si complica | Paratici pronto ad inserirsi!