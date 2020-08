Calciomercato Juventus, svolta per il nuovo 9 | Un big in cambio!

La Juventus sta iniziando a programmare il futuro, l’obiettivo è quello di assicurare ad Andrea Pirlo dei calciatori che abbiano nuovi stimoli per imporsi in Italia e soprattutto in Europa. Paratici, dunque, ha individuato il numero 9 ideale.

Per la Juventus è tempo di proiettarsi verso la nuova stagione. L’arrivo di Andrea Pirlo ha aperto la porta a nuovi scenari di mercato, ecco perché saranno tanti i calciatori ceduti per far spazio a nuovi elementi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, il ds Paratici è in Inghilterra per mandare avanti varie trattative. Su tutte, quella legata a Raul Jimenez, centravanti del Wolverhampton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’affare si complica | Paratici pronto ad inserirsi!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, regalo per Conte | Annuncio dopo l’Europa League!

Juventus, proposto uno scambio per Jimenez

I Wolves, questa stagione, hanno conquistato la qualificazione in Europa League per il secondo anno consecutivo, grazie anche alle reti di Raul Jimenez (17 in Premier, 27 stagionali). Uno score importante, che ha convinto il ds della Juve Paratici a volare in Inghilterra per trattare l’approdo del portoghese in Serie A. L’obiettivo è quello di ridurre al massimo le spese per il cartellino, inserendo contropartite tecniche nell’affare. E allora sono tanti i nomi che potrebbero entrare nella trattativa, su tutti quello di Alex Sandro. Tuttavia, potrebbero rientrare anche giocatori come Romero, Rugani, Douglas Costa o anche Ramsey.

Insomma, la Juve vuole arrivare a Jimenez dopo i frequenti contatti con Jorge Mendes e ha messo sul piatto tanti esuberi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio al top player | Maxi scambio con il Barcellona!

Alex Zanardi, il comunicato del San Raffale | “Miglioramenti significativi”