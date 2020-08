Calciomercato Juventus, addio Higuain | Il ‘ricatto’ dell’argentino!

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante argentino avrebbe in mente una strategia per andare via dai bianconeri!

Prima l’addio, poi il ritorno con la vittoria di un altro campionato italiano. Ora Gonzalo Hgiuain potrebbe andare via definitivamente dai bianconeri per sposare una nuova avventura della sua entusiasmante carriera. L’attaccante argentino ha svelato nelle ultime ore di voler anche restare per un altro anno in bianconero (durata del suo contratto), ma nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain

Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, lo stesso ‘Pipita‘ potrebbe ‘ricattare’ la Juventus scegliendo subito la via della rescissione consensuale più buonuscita: in questo caso, però, la compagine bianconera farebbe minusvalenza.

L’ipotesi per il suo futuro, infine, potrebbe anche riguardare la MLS con l’Inter Miami pronta ad un nuovo colpo dopo quello di Blaise Matuidi. Higuain potrebbe così andare via dalla Juventus già a partire da ora: lo stesso attaccante argentino dovrà decidere in tempi brevi quale sarà la sua nuova destinazione.

La Juventus dovrà così monitorare da vicino la situazione che riguarda Gonzalo Higuain per capire se ci siano o meno i margini di una permanenza.

