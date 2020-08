Calciomercato Inter, futuro Conte | Cambia lo scenario!

Festeggiamenti in casa Inter dopo aver centrato la finale di Europa League: ora si discute per il futuro di Antonio Conte

Incomprensioni, un lungo sfogo…poi la finale di Europa League. Settimane davvero ricche di adrenalina per l’Inter, che ha centrato un successo davvero importante in campo europeo dopo tantissimi anni. Il cammino della compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, è stato finora entusiasmante con un rotondo 5-0 rifilato in semifinale allo Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Inter, la posizione di Antonio Conte

Dopo il lungo sfogo dopo la trasferta di Bergamo, ora le dinamiche in casa Inter sono cambiate incredibilmente grazie ai vari successi sul terreno di gioco. Lo stesso Conte aveva denunciato un poco attaccamento della società nei confronti della squadra, ma l’ad Beppe Marotta ha ribadito ai microfoni di Sky Sport piena fiducia nell’allenatore leccese dopo le varie indiscrezioni sul possibile arrivo anche di Massimiliano Allegri.

Lo stesso presidente dell’Inter, Steven Zhang, non avrebbe intenzione di separarsi da Conte e non solo per una questione economica, ma non vorrebbe assistere ad altre critiche da parte dello stesso condottiero nerazzurro. In caso contrario potrebbe arrivare un licenziamento per giusta causa dopo le polemiche di poche settimane fa. Ora la decisione spetta allo stesso tecnico salentino, voglioso di trionfare nuovamente in Italia superando la Juventus dopo l’annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Infine, Conte vorrebbe anche avere più poteri sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori funzionali alla sua idea di gioco, ma non sarà pienamente così.

L’Inter vorrebbe risolvere in tempi brevi la situazione che riguarda il futuro dell’allenatore nerazzurro per pianificare la prossima stagione nei minimi dettagli.

