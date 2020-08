Calciomercato Juventus, scambio super con il Real | Ci pensa Cristiano!

Saranno settimane decisive per la Juventus, pronta a mettere a segno colpi davvero importanti in vista del futuro: il piano di Cristiano

Dopo l’eliminazione dalla Champions con l’immediato esonero di Maurizio Sarri, la Juventus è concentrata in queste ore sul fronte calciomercato cercando così di arrivare a colpi davvero entusiasmanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero starebbe pensando così ad un innesto di assoluto valore per l’attacco, soprattutto in caso di addio di Gonzalo Higuain.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, novità su Allegri | “Ha già l’accordo”

Calciomercato Juventus, il sogno si chiama Benzema

Così come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, l’obiettivo numero uno della Juventus si chiamerebbe Karim Benzema, goleador micidiale sotto la gestione di Zidane e amico di vecchia data dello stesso Cristiano Ronaldo. L’attaccante francese sarebbe il partner ideale del campione portoghese con un’intesa davvero perfetta proprio come ai tempi del Real. Difficilmente, però, il club spagnolo potrebbe pensare alla cessione del miglior giocatore delle ultime due stagioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un grande ex nello staff di Pirlo | Le ultime

I margini ci sono tutti con la Juventus pronta a riprovarci ancora una volta mettendo in piedi l’idea di uno scambio davvero incredibile con Paulo Dybala, che piace da sempre all’allenatore francese del Real. Andrea Pirlo ha bisogno così di un vero numero nove per sviluppare la sua idea di calcio: il Real ora sarebbe curioso di conoscere nei minimi dettagli l’offerta decisiva da parte della compagine italiana.

La Juventus ci proverà ancora una volta per Benzema, pronto a salutare il club madrileno dopo tantissime stagioni entusiasmanti e ricche di successi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Benzema | Ma avanza il piano B!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamorosa idea Verratti | Un big sul piatto