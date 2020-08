Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa in Serie A | C’è l’intesa

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia del colpo in Serie A. Raggiunta l’intesa di massima con il calciatore

Dopo aver vissuto una stagione straordinaria, arriva come un fulmine a ciel sereno l’intervento di Hans Hateboer che dichiara di voler lasciare l’Atalanta ai microfoni di Voetbal International. Di seguito sono riportate le sue parole: “Penso che quest’anno abbiamo ottenuto il massimo possibile e la mia scelta non riguarda il club”.

“Ora ho voglia di scoprire cose nuove e continuare a sfidare me stesso. Penso che con la società saremo in grado di trovare una soluzione insieme. Ho 26 anni e penso che questo sia il miglior momento per fare il prossimo passo, anche se so che se dovessi giocare ancora a Bergamo resterei comunque in un buon club”.

Calciomercato Juventus, Hateboer saluta l’Atalanta: intesa di massima con i bianconeri

Le prossime settimane saranno decisive per stabilire il futuro di Hans Hateboer, che potrebbe comunque restare in Serie A. Su di lui, infatti, potrebbe esserci anche l’interesse della Juventus che sarebbe a caccia di nuovi esterni per rilanciarsi. L’Atalanta potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro per il suo trasferimento.

I bianconeri potrebbero sicuramente provarci, soprattutto qualora Andrea Pirlo dovesse decidere di giocare con la difesa a tre. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il calciatore e nei prossimi giorni si potrebbe trattare in maniera più dettagliata: nell’affare potrebbe essere inserito Romero.

In questa annata Hateboer è sceso in campo per ben 42 volte realizzando 2 reti (entrambe in Champions League) e 6 assist.

