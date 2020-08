Le big di Serie A puntano il mirino su un calciatore della Premier: proprio dall’Inghilterra arriva la notizia del sì ad un club inglese, obiettivo sfumato

La Serie A si prepara all’apertura ufficiale del calciomercato tra due settimane, ma nel frattempo si lavora già ai possibili colpi. I top club italiani sembrerebbero aver messo nel mirino lo stesso rinforzo per la difesa, ma l’obiettivo sembrerebbe vicino a sfumare. Il calciatore avrebbe detto di sì ad un’offerta in Premier League.

Calciomercato, Smalling accetta il Newcastle: Juventus, Roma ed Inter beffate

Sbarcato quest’anno in Serie A, Chris Smalling ha dimostrato subito il proprio valore ed il fatto che stare in panchina al Manchester United gli va stretto. Il difensore inglese nella sua prima stagione alla Roma ha fatto molto bene, tanto da far affezionare a lui i tifosi e viceversa. Alla fine del prestito il centrale è però dovuto rientrare a disposizione di Solskjaer, ma su di lui c’è l’interesse di molte squadre. Oltre ai giallorossi, che sperano di riuscire a riportare il calciatore inglese nella capitale, le grandi interessate sono Juventus ed Inter.

A superare però le big italiane per il difensore dei ‘red devils’, sarebbe un’altra società di Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, Smalling avrebbe dato la propria approvazione per trasferirsi nel Newcastle, rimanendo così in Inghilterra. Un duro colpo dunque per i piani di mercato delle italiane, sopratutto della Roma che vede sfumare il sogno di rivedere il difensore inglese al centro della propria retroguardia.

