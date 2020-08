Calciomercato Juventus, maxi offerta per Pogba | Paratici ci prova!

La Juventus sogna il grande colpo a centrocampo e prepara l’offerta per Paul Pogba. Intervengono anche Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo

È stata una stagione difficile per la Juventus, ricca di colpi di scena in negativo. La società si aspettava di vedere un passo diverso rispetto al solito e ha ingaggiato Maurizio Sarri nella scorsa estate proprio per andare a caccia del famoso ‘bel gioco’. Questi mesi però sono stati deludenti sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni.

Per questo motivo è arrivato il cambio in panchina che ha portato Andrea Pirlo in bianconero, ma ciò potrebbe non bastare per dare la svolta definitiva ma sicuramente serviranno anche dei rinforzi importanti nella rosa e soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Juventus, il sogno resta Pogba: pronti 60 milioni di euro

Da quando Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba hanno lasciato la Juventus non è mai arrivato quel ricambio che garantisse ancora un reparto di grande qualità. Dopo il passo falso con il Lione, però, la Juventus potrebbe decidere di tornare a investire a centrocampo e il nome caldo è proprio quello del ritorno di Paul Pogba.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la società sarebbe pronta a mettere sul piatto 60 milioni di euro, non poco visto che il contratto del francese con il Manchester United scade a giugno 2021.

Per convincere il classe 1993 a tornare a Torino potrebbero essere importanti i fattori Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che vorrebbe battere la concorrenza del Real Madrid.

