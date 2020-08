La Juventus vuole regalare un grande centrocampista ad Andrea Pirlo e ha messo gli occhi su un obiettivo in Spagna: Bernardeschi la chiave.

Negli ultimi summit di mercato fra i dirigenti della Juventus ed Andrea Pirlo è emersa la necessità di inserire un altro grande centrocampista in rosa. La linea mediana bianconera, infatti, è stato il punto debole del club piemontese negli ultimi anni. Oltre all’arrivo di Arthur da Barcellona, dalla Spagna potrebbe arrivare anche un altro centrocampista. L’idea di Paratici sembra essere quella di inserire Federico Bernardeschi per abbassare l’esborso economico: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, obiettivo Thomas per il centrocampo | Scambio con Bernardeschi

Secondo le fonti di ‘Repubblica’, la Juventus si sarebbe convinta ad avanzare un’offerta per Thomas Partey. Il centrocampista ghanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni con l’Atletico Madrid ed è questa la richiesta del club iberico. L’idea di Paratici, allora, è quella di inserire Federico Bernardeschi nella trattativa. L’esterno carrarino, infatti, gode della stima di Simeone e potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza dei ‘Colchoneros’. Il valore di Bernardeschi, secondo i bianconeri, è di circa 35 milioni di euro. Per questo motivo, la Juventus sarebbe disposta ad offrire l’ex Fiorentina più un conguaglio di 10/15 milioni di euro per arrivare a Thomas Partey. Potrebbe essere il ghanese, quindi, l’uomo giusto per affiancare Arthur e Bentancur nel centrocampo disegnato da Andrea Pirlo.

