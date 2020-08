Barcellona, è Umtiti il calciatore positivo al Covid-19 | Il comunicato

Il Barcellona ha diramato una nota ufficiale nel quale spiegava chi è il giocatore positivo al coronavirus.

Questa sera il Barcellona disputerà contro il Bayern Monaco i quarti di finale di Champions League. Uno dei giocatori blaugrana è stato contagiato dal coronavirus e, come spiegato in un comunicato ufficiale, si tratta di Samuel Umtiti: “Dopo i test effettuati giovedì, è Samuel Umtiti il giocatore positivo al Covid-19. Al momento è asintomatico, sta bene e si trova in isolamento nella sua casa. Il club ha informato le autorità sportive sanitarie competenti per rintracciare tutti quelli che hanno avuto contatti col difensore. Verranno sottoposti al test“.

Leggi anche —> Calciomercato, Simeone a rischio | È duello fra Sarri e Pochettino

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, nel mirino il talento verdeoro | Fissato il prezzo