Arrivano novità sul futuro di Gonzalo Higuain nella Juventus. Il padre Jorge, infatti, ha rilasciato un’intervista svelando come intenderà agire il figlio.

Le voci di un possibile addio di Gonzalo Higuain dalla Juventus sono sempre più frequenti. Il centravanti argentino ha un ingaggio molto alto e le casse bianconere hanno bisogno di respirare. Matuidi ha rescisso il contratto e, dopo il francese, anche Khedira e Higuain potrebbero lasciare la Juve. A tal proposito, Jorge, padre dell’attaccante, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Club Octubre 947.

Juventus, il padre di Higuain svela il futuro del centravanti

L’intenzione di Higuain non è quella di rescindere il suo contratto con la Juventus: “Gonzalo non rinuncerà al suo contratto. Non rescinderà per poi firmare con un’altra squadra. La Juve non lo vuole più? E’ un’invenzione!“. Parole chiare, quelle di Jorge Higuain, che poi si è espresso su un possibile ritorno al River Plate: “E’ quasi impossibile che mio figlio torni al River. Penso che rispetterà il contratto e, quando scadrà, vedrà dove accasarsi. Se al River o in un’altra squadra“.

Dopo l’addio di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo, resta ancora da capire cosa succederà ai protagonisti delle vittorie bianconere degli ultimi anni. Quello che certo è che, stando alle parole di Jorge Higuain, l’ex Napoli non ha intenzione di rescindere il contratto.

