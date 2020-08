La Juventus rifiuta il possibile scambio che avrebbe infuocato il mercato estivo: bianconeri che pensano ad una possibile controproposta

Juventus che rispedisce al mittente la proposta di scambio tra top player. I bianconeri però non chiudono definitivamente le porte e pensano ad una contro mossa. Possibile inserimento di altri due giocatori nella trattativa come contropartite per l’arrivo del big.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del papà

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Scambio con Bernardeschi

Calciomercato Juventus, salta lo scambio Dybala-Pogba: due contropartite per il Manchester United

Asse di mercato caldo tra la Juventus ed il Manchester United. Nelle scorse settimane sembrava prendere piede lo scambio tra Paulo Dybala e Paul Pogba, ma ora sarebbe arrivato il no. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, i bianconeri avrebbero detto di no allo scambio, raccogliendo anche il rifiuto dell’argentino. Le trattative per il ritorno a Torino del centrocampista francese però sembrerebbero non bloccarsi definitivamente, con la Juventus pronta a rilanciare.

Questa sul piatto i bianconeri potrebbero mettere due giocatori in uscita, ovvero Ramsey e Douglas Costa. Entrambi i calciatori potrebbero attirare l’interesse della squadra inglese, che potrebbe aprire alla modifica dello scambio. Importante sarà anche in questo caso capire la volontà dei giocatori chiamati in causa, dopo il secco no di Dybala all’approdo nella squadra di Solskjaer. Dunque Juventus che non si arrende e tenta di rilanciare, dettando lei le condizioni della trattativa. Ora palla che passa ai ‘red devils’ per la possibile conclusione dell’affare che avverebbe il sogno di riportare Pogba in bianconero dopo quattro anni.

Buongiorno. Dal Principato. C’è il no della #Juventus (dopo quello del giocatore) allo scambio #Dybala #Pogba. Se il francese non rinnova possibile che possano essere riproposti allo United #Ramsey e #Douglascosta. #Ibrahimovic più vicino il rinnovo. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 16, 2020

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Alex Sandro in Premier | Cash e scambio